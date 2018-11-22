Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 17 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в подконтрольном ДНР поселке Еленовка ранен мирный житель, в Горловке поврежден один дом.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 49 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.