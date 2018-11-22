МККК направил в Донбасс 15 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (174)

КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс 15 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщает в четверг государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 15 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. В общем оформлено более 239 тонн груза", — говорится в сообщении.

Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.