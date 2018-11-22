В Германии суд признал депортацию экс-охранника бен Ладена законной

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Административный суд в немецком городе Гельзенкирхен признал правомерной депортацию Сами А. — бывшего охранника главаря запрещенной в РФ террористической сети "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена — в Тунис в июле этого года, сообщается в пресс-релизе суда.
Накануне суд вновь признал законной депортацию Сами А в июле, так как, по сообщению суда, правительство Туниса на дипломатическом уровне гарантировало безопасность мужчины.
Решение суда обжалованию не подлежит.
Миграционная служба федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия с 2006 года безрезультатно пыталась выслать гражданина Туниса Сами А. Он с 1997 года проживал в Бохуме и был известен как радикальный исламист, внесен в список потенциально опасных лиц в ФРГ. В 2005 году ему официально отказано в предоставлении убежища в Германии. Однако в 2017 году суд в Северном Рейне-Вестфалии постановил приостановить процедуру экстрадиции в отношении Сами А. из-за того, что мужчина на родине мог подвергнуться пыткам.
*Террористическая организация, запрещенная в России