В Германии суд признал депортацию экс-охранника бен Ладена законной

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Административный суд в немецком городе Гельзенкирхен признал правомерной депортацию Сами А. — бывшего охранника главаря запрещенной в РФ террористической сети "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена — в Тунис в июле этого года, сообщается в пресс-релизе суда.

Ранее этот же суд, который летом постановил депортировать в Тунис Сами А., внесенного в список потенциально опасных лиц в ФРГ, признал депортацию незаконной и обязал органы власти за свой счет вернуть экс-охранника обратно в Германию, так как, по версии суда, тунисская сторона не гарантировала безопасность Сами А. на своей территории.

Накануне суд вновь признал законной депортацию Сами А в июле, так как, по сообщению суда, правительство Туниса на дипломатическом уровне гарантировало безопасность мужчины.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Решение о депортации было принято миграционной службой земли Северный Рейн-Вестфалия. 13 июля Сами А. был депортирован из Германии в Тунис, где его передали местным властям.

Миграционная служба федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия с 2006 года безрезультатно пыталась выслать гражданина Туниса Сами А. Он с 1997 года проживал в Бохуме и был известен как радикальный исламист, внесен в список потенциально опасных лиц в ФРГ. В 2005 году ему официально отказано в предоставлении убежища в Германии. Однако в 2017 году суд в Северном Рейне-Вестфалии постановил приостановить процедуру экстрадиции в отношении Сами А. из-за того, что мужчина на родине мог подвергнуться пыткам.

*Террористическая организация, запрещенная в России