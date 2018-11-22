В АСЕАН заинтересованы в сотрудничестве по кибербезопасности, заявил Волин

КУАЛА-ЛУМПУР, 22 ноя – РИА Новости. Страны АСЕАН заинтересованы развивать сотрудничество с Россией в сфере кибербезопасности, цифровых технологий и подготовки кадров в соответствующих областях, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и телекоммуникаций РФ Алексей Волин.

"Мы видим, что после проведенного недавно в Сингапуре саммита Россия-АСЕАН политические решения, принятые лидерами стран, получают свое подкрепление в виде большого количества экономических проектов", — заявил Волин на полях азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, на сегодняшний день РФ представляет большой интерес для стран АСЕАН для сотрудничества в цифровой сфере, "так как практически во всех сферах Юго-Восточной Азии активно развиваются интернет и цифровые технологии". "Больше половины населения во многих странах уже являются активными интернет-пользователями, в Малайзии этот показатель превышает две трети, в Сингапуре, по-моему, все, в Таиланде – больше половины",- сказал Волин.

По его словам, на сегодняшний день есть целый ряд вопросов, которые интересуют партнеров РФ в странах АСЕАН. "Это такие вопросы, как сотрудничество в сфере кибербезопасности и вопрос подготовки кадров", — отметил он.

Волин пояснил, что российское образование на сегодняшний день является оптимальным с точки зрения математических и технических знаний, которые "позволяют дать не только узкого специалиста, который в состоянии написать легкую адаптационную программу, но и сделать сложный софт, который, собственно говоря, и пользуется максимально большим спросом".