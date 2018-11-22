В Таиланде россиянин, обвиняемый в педофилии, предстал перед судом

БАНГКОК, 22 ноя – РИА Новости. Российский гражданин Денис Галинков, задержанный в понедельник полицией курортного города Паттайя по обвинению в попытке растления 10-летней девочки, с которой он переписывался в интернете, предстал перед судом, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

"Галинков был доставлен из полиции в суд города Паттайя, где ему были предъявлены обвинения в попытке растления несовершеннолетней с использованием собственных фотографий и видео непристойного содержания, переданных через интернет", — сообщил агентству дипломат.

"Галинков отказался признать себя виновным. После этого ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и он был помещен в городскую тюрьму Паттайи", — добавил консул.

Дипломат напомнил, что по таиландскому законодательству следствию отводится 84 дня для подготовки обвинительного заключения и передачи его в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения прокуратурой начнутся судебные слушания по делу.

Ранее источник в полиции Паттайи сообщил РИА Новости, что российский гражданин был задержан в курортном городе по обвинению в педофилии в ходе спецоперации.

"К нам обратилась с заявлением мать девочки, гражданка России, проживающая в Таиланде с семьей: ее муж, отец дочери – гражданин Таиланда. Дочь сообщила матери о "странном" партнере по переписке в интернете, который обещал ей "большое удовольствие" и присылал свои фотографии в обнаженном виде, а также непристойное видео с собственным участием, просил ее прислать обнаженные фото и уговаривал ребенка встретиться с ним", — сообщил собеседник агентства.

Он рассказал, что по предложению полицейских мать девочки продолжила переписку, которая велась на русском языке, от имени дочери, и договорилась о встрече с подозреваемым. Когда он приехал на встречу в район Джомтиен, он был немедленно задержан. При задержании в карманах подозреваемого полицейские нашли тюбик с лубрикантом и презервативы, рассказал источник.

Источник также сообщил, что в распоряжении следствия находится вся переписка подозреваемого с потерпевшей и посланное им видео, которые представляют собой прямые доказательства его виновности.

По таиландскому законодательству Галинкову грозит от 5 до 20 лет тюрьмы. В соответствии с таиландской судебной практикой, в случае если подозреваемый или подсудимый признает себя виновным в суде, его чаще всего приговаривают к половине максимального срока заключения по статьям обвинений. В случае если он отказывается признать себя виновным, вина или невиновность подсудимого доказывается в ходе судебных заседаний, и тогда, если суд признает его виновным, чаще всего приговором назначается максимальный тюремный срок.