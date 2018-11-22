Во Вьетнаме при возгорании автоцистерны погибли шесть человек

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли после того, как грузовик-цистерна с нефтью столкнулся с другим транспортным средством, перевернулся и загорелся во вьетнамской провинции Биньфыок, сообщает портал Vietnam Plus со ссылкой на местное новостное агентство.

По данным портала, в результате инцидента сгорели 15 домов.

Цистерна с нефтью ехала на большой скорости из Хошимина в город Биньлонг, столкнулась с трехколесным транспортным средством, перевозившим лед, задела электрический столб, перевернулась и загорелась.

На место инцидента прибыли девять пожарных машин и 65 человек, спустя три часа огонь удалось взять под контроль. Проводится расследование произошедшего.