Конвой МЧС с гуманитарной помощью для Донбасса пересек госграницу

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (171)

Автомобили конвоя МЧС России с гуманитарной помощью в Донецке. Архивное фото

Автомобили конвоя МЧС России с гуманитарной помощью в Донецке. Архивное фото

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса пересекла российско-украинскую границу, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС России.

Очередная, 83-я колонна гумпомощи была сформирована в донском спасательном центре МЧС России, расположенном в населенном пункте Ковалевка Ростовской области. Для жителей Донецкой и Луганской областей собрали более 400 тонн гуманитарных грузов — детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество.

Автомобили выехали к госгранице около 4.00 мск. В пути следования колонна разделилась на две, одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев Курган".

"Обе колонны прошли все таможенные процедуры и пересекли границу РФ", — сообщили в пресс-службе.

После досмотра автомобили продолжили движение в Донецк и Луганск.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 25 октября. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в декабре. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 82 колонны МЧС привезли на юго-восток Украины более 78 тысяч тонн гуманитарных грузов.

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