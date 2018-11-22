Конвой МЧС с гуманитарной помощью для Донбасса пересек госграницу

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса пересекла российско-украинскую границу, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС России.
Автомобили выехали к госгранице около 4.00 мск. В пути следования колонна разделилась на две, одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев Курган".
"Обе колонны прошли все таможенные процедуры и пересекли границу РФ", — сообщили в пресс-службе.
После досмотра автомобили продолжили движение в Донецк и Луганск.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 25 октября. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в декабре. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 82 колонны МЧС привезли на юго-восток Украины более 78 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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