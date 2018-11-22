СМИ: экс-глава PR-службы Facebook нанял фирму, критиковавшую конкурентов

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Вице-президент Facebook по коммуникациям и политике Эллиот Шрейдж взял на себя ответственность за найм и сотрудничество с фирмой Definers Public Affairs, публиковавшей статьи с критикой корпораций Google и Apple, сообщает издание TechCrunch со ссылкой на заявление Шрейджа.

Ранее, газета New York Times опубликовала материал, в котором сообщалось о сотрудничестве Facebook и консультирующей фирмы Definers Public Affairs. По данным издания, изначально Facebook наняла их для того, чтобы отслеживать, как работа компании освещается в СМИ. Сотрудничество с фирмой было расширено сначала в октябре 2017 года, а затем — после скандала с передачей данных пользователей британской фирме Cambridge Analytica. После этого на новостном портале NTK Network, находящемся в ведении компании Definers Public Affairs, стали появляться материалы с критикой корпораций Google и Apple.

Шрейдж заявляет, что несет ответственность за найм Definers Public Affairs, и признает, что эта компания продвигала негативные сообщения о конкурентах соцсети.

"Ответственность за это решение лежит на руководстве команды по коммуникациям. Это я. Марк и Шерил (топ-менеджеры компании Марк Цукерберг и Шерил Сэндберг – ред.) положились на меня", — говорится в документе Шрейджа.

В то же время Шрейдж утверждает, что Facebook не запрашивал у фирмы публикации материалов, не соответствующих действительности, и не оплачивал их. В заявлении он также оправдывает практику поиска компрометирующих материалов о критиках их компании.

Компания Facebook находится в центре политического скандала в США. Ранее СМИ сообщили, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей. Кроме того, главу компании Марка Цукерберга привлекали в качестве свидетеля по делу о так называемом российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году, расследование которого ведется в конгрессе и которое отрицают как в Белом доме, так и в Кремле. В частности, компанию критиковали за то, что ее политика безопасности позволяла пользователям вмешиваться в выборы.