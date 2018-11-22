Трамп вступил в полемику с главой ВС США на тему политизации правосудия

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вступил в среду в полемику с председателем американского Верховного суда Джоном Робертсом на тему политизации судов.

Трамп заявил ранее, что девятый окружной апелляционный суд в Калифорнии является политизированным. Судью, который приостановил действие прокламации Трампа о запрете убежища нелегальным иммигрантам, президент США назвал "судьей Обамы", поскольку того выдвинул на этот пост экс-президент Барак Обама.

В ответ глава Верховного суда выступил с критикой президента. "У нас нет судей Обамы или судей Трампа, (Джорджа) Буша или (Билла) Клинтона", — заявил Робертс агентству Ассошиэйтед Пресс. Он отдельно подчеркнул, что судебная власть является независимой.

"Извините, председатель Верховного суда Джон Робертс, но у вас действительно есть "судьи Обамы", и у них совершенно другая точка зрения, нежели у людей, которым поручена безопасность страны. Было бы здорово, если бы девятый округ действительно был бы независимым судом", — написал Трамп в Twitter.

По его словам, именно по той причине, что у судей в данном суде такие взгляды, туда подаются большинство исков по границе и по безопасности. "Изучите цифры, они шокируют. Нам нужна защита и безопасность. Эти решения суда подрывают безопасность нашей страны! Очень опасно и неумно!" — добавил Трамп.

Публичная перепалка между президентом и председателем Верховного суда является крайне нетипичной для политической культуры США.

Трамп уже ранее критиковал судей, временно отменявших его указы по иммиграции. Одного из судей он называл "так называемым судьей", других обвинял в том, что они принимают решения, основываясь на собственной политической повестке дня.

При этом Верховный суд, куда Трамп назначил уже двух из 9 судей нынешнего созыва, поддержал Трампа по ряду дел, постановив, что он как глава исполнительной власти действительно имел право ограничивать въезд иностранцев на территорию США.