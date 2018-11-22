Европейцы хотят свою НАТО. При чем здесь Россия

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Ксения Мельникова. В ЕС вновь заговорили о собственной армии. Эммануэль Макрон заявил, что необходимо сформировать объединенные европейские вооруженные силы. В том числе, для защиты от России. Последовало бурное обсуждение, мнения разделились, но в Берлине эту идею приняли с энтузиазмом. Впрочем, ее реализации мешают не только политические разногласия, но и финансовые сложности.

"Если хотят, чтобы Евросоюз выжил"

После прихода в Белый дом Дональда Трампа у европейцев все чаще возникают сомнения в том, что Вашингтон готов их защищать. А намерение американского президента выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности наносит, по мнению Брюсселя, еще больший ущерб безопасности Европы. Поэтому неудивительно, что в начале ноября президент Франции стал публично рассуждать об общеевропейской армии — чтобы защититься от Китая, России и даже США. При этом он, правда, оговорился, что хотел бы наладить реальный диалог в области безопасности с Москвой, "которую уважает". "Сильная и автономная Европа", по его словам, была бы союзником, а не "вассалом Вашингтона".

Трамп такие заявления без комментария не оставил. В свойственной ему манере через Twitter он назвал идею "очень оскорбительной для США", а Макрону посоветовал для начала "сделать Францию снова великой" и поднять свой рейтинг. Вместо того чтобы рассуждать о собственной армии, лучше бы поскорее оплатили свою долю в НАТО, напомнил союзникам Трамп.

Макрон от намерения обособиться не отступил, но стал выражаться аккуратнее: слово "армия" заменил на "оборону". И получил поддержку от канцлера Германии. "Дни, когда мы можем полностью полагаться на других, прошли, — сказала Ангела Меркель. — Это означает одно: если европейцы хотят, чтобы Евросоюз выжил, то должны взять свою судьбу в свои же руки". Собственная армия ЕС, по ее словам, покажет всему миру, что "войн между европейскими нациями больше никогда не будет". Канцлер при этом подчеркнула, что новая структура станет не противовесом НАТО, а скорее дополнением.

Идея общеевропейской армии понравилась и министру обороны Испании Маргарите Роблес. "Правительство королевства оценивает это позитивно, как и все, что способствует укреплению Евросоюза", — пояснила она.

Но тесную военную интеграцию поддерживают далеко не все в Европе, считая, что она неблагоприятно скажется на Североатлантическом альянсе. Против выступили Нидерланды и Швеция. Австрия напомнила о своем нейтралитете. Там, где сильно проамериканское лобби — в Великобритании, Польше, странах Балтии, — ожидаемо раскритиковали идею.

Не обошли вниманием и Россию, глядя на нее не только как на противника, но и возможного союзника. "Если и создавать систему коллективной безопасности в Европе, то с участием России", — заявил депутат бундестага от Левой партии Александр Ной в интервью одному из российских изданий. Позднее он пояснил РИА Новости, что имел в виду политическую, экономическую и дипломатическую интеграцию с Москвой, речь не идет о взаимодействии в военной сфере.

"Сотрудничество просто необходимо как с геополитической, так и с геоэкономической точек зрения. Левые считают, что необходимо снять санкции с России, поскольку их ввели из-за ситуации с Крымом и конфликта на востоке Украины. ЕС ведет себя в данном случае как судья, занимающий в этом конфликте сторону Вашингтона", — отметил политик.

Хорошо забытое старое

Идея, высказанная Макроном, далеко не нова. Впервые о создании общеевропейской армии заговорили еще в 1948 году: Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург подписали так называемый Брюссельский пакт, договорившись о "коллективной самообороне" против любого агрессора. Угрозу, в первую очередь, видели в Советском Союзе, во вторую — в Германии: оправившись от поражения во Второй мировой войне, она могла бы снова попытаться атаковать соседей. Уже в следующем году появилась НАТО, где ключевую роль играли США, что ставило жирный крест на всех дальнейших попытках формирования европейской системы безопасности.

Впрочем, Брюссельский пакт продолжал действовать, хоть и в тени Североатлантического альянса. В 1954 году договор преобразовали в Западноевропейский союз — ЗЕС, к нему примкнули ФРГ и Италия. В таком формате он просуществовал до 1985 года, когда получил новый импульс. На горизонте появился полноценный Европейский союз с согласованной внешней и оборонной политикой. В 1997 году ЗЕС частично интегрировали в структуру ЕС, а к 2003 году решили создать "корпус быстрого развертывания" численностью в 60 тысяч человек. Но 2011-м ЗЕС официально перестал существовать.

Впоследствии в Брюсселе поняли, что поторопились: согласования военной политики в рамках ЕС не получалось, обещанная европейская армия так и не была сформирована. Новый импульс к обсуждению дал украинский кризис. В ЕС осознали, что у них нет силовых рычагов давления на Россию, а в НАТО европейцы чувствуют себя бедными родственниками. Тогда активно зазвучал голос председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, давнего пропагандиста идеи единой армии. Он пытался убедить коллег, что таким образом можно оптимизировать военные расходы и способствовать дальнейшей евроинтеграции.

В Лондоне заранее заявили, что не присоединятся к проекту ни при каких условиях. А в Германии, напротив, предложение восприняли с энтузиазмом. Позиция Берлина понятна: еще во времена холодной войны немцы пытались выстроить ось Бонн — Париж как альтернативу американскому влиянию. В конце 1980-х была даже сформирована армейская бригада, в которой солдаты бундесвера служили вместе с французами. Однако в 2010-м франко-немецкий тандем дал трещину: Париж развернулся в сторону Лондона, заключив с Великобританией соглашение сроком на 50 лет. Учитывая особый характер отношений между Туманным Альбионом и США, это означало возрастающее влияние Вашингтона и ослабление позиций Берлина. Сейчас у Германии появилась хорошая возможность играть первую скрипку.

Однако даже если забыть о политических разногласиях, на пути создания евроармии есть еще финансовые трудности. Большинство стран не готовы раскошеливаться на безопасность, поскольку даже два процента ВВП на финансирование своих вооруженных сил, которые требует от них устав НАТО, исправно платят лишь четыре европейские страны: Великобритания, Польша, Эстония и Греция.

При этом существуют серьезные препятствия для создания объединенной европейской армии и с технической точки зрения, рассказал РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков:

"Главная проблема в том, что у объединенной Европы (я не говорю про ВПК отдельных европейских стран) в настоящее время нет возможности оснастить общеевропейскую армию целыми классами современных вооружений. Что касается истребителей-бомбардировщиков, штурмовиков, — их просто нет в Европе. Авиапромышленность из-за отсутствия военно-технической базы не сможет производить современное ракетно-ядерное оружие. Существуют проблемы и в сфере воздушно-космических вооружений".

По словам эксперта, европейские вооруженные силы компенсируют недостатки за счет американских поставок. Благодаря немцам и французам союзники неплохо оснащены бронетанковой техникой. Но сегодня война идет в воздушно-космической сфере. Европе потребуется время, чтобы создать современное вооружение.