Слуцкий увидел связь между голосованиями против России в ОЗХО и Интерполе

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал голосования в Интерполе и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) звеньями одной цепи, "которой США и их сателлиты пытаются "задушить" мировое право".
Он отметил, что слом правил и процедур, фейки и постановки стали инструментами западных государств, которые они раз за разом применяют против РФ и стран, отстаивающих ценности многополярного мира.
"Россия должна проанализировать ситуацию. Мы за спасение и сохранение ОЗХО, но не в виде плетки в руках США", — добавил Слуцкий.
Он также считает, что в случае с выборами нового главы Интерпола путем угроз и прямого давления Александра Прокопчука оттеснили на второе место, только потому что он гражданин РФ.
Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян в среду избран новым президентом Интерпола. Кроме него на этот пост претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе. Голосование прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае. Ким Чон Ян был вице-президентом организации по Азии с 2015 года и возглавлял Национальное центральное бюро Интерпола в Сеуле с 2011 по 2012 год.