Слуцкий увидел связь между голосованиями против России в ОЗХО и Интерполе

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал голосования в Интерполе и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) звеньями одной цепи, "которой США и их сателлиты пытаются "задушить" мировое право".

"Голосование в Интерполе и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) – звенья одной цепи, цепи, которой США и их сателлиты пытаются "задушить" мировое право и превратить крупнейшие профильные организации международного сотрудничества в площадки для сведения политических счетов и продвижения своих интересов", — написал Слуцкий на своей странице в Facebook.

Он отметил, что слом правил и процедур, фейки и постановки стали инструментами западных государств, которые они раз за разом применяют против РФ и стран, отстаивающих ценности многополярного мира.

"Россия должна проанализировать ситуацию. Мы за спасение и сохранение ОЗХО, но не в виде плетки в руках США", — добавил Слуцкий.

Он также считает, что в случае с выборами нового главы Интерпола путем угроз и прямого давления Александра Прокопчука оттеснили на второе место, только потому что он гражданин РФ.

Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в ходе голосования во вторник одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. Конференция отклонила предложенные Россией и Ираном поправки в проект программы и бюджета.

Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян в среду избран новым президентом Интерпола. Кроме него на этот пост претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе. Голосование прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае. Ким Чон Ян был вице-президентом организации по Азии с 2015 года и возглавлял Национальное центральное бюро Интерпола в Сеуле с 2011 по 2012 год.