В ЕП предложили создать в Еврокомиссии пост по борьбе с пропагандой

БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Комитет по иностранным делам Европарламента рассмотрел в среду проект рекомендаций властям ЕС выделить в рамках следующего состава Еврокомиссии отдельный портфель по вопросам "противодействия пропаганде".
"Европарламент предлагает следующему Европейскому совету и Еврокомиссии обеспечить, чтобы работа по противодействию стратегической пропаганде получила отдельный портфель в новой комиссии при адекватной поддержке специализированного агентства", — говорится в документе.
Голосование по этому проекту предварительно запланировано на февраль.
Весной евродепутат Фотыга, которая в 2016 году была автором скандальной резолюции ЕП о противодействии российским СМИ, предлагала внести в проект заявления о кибербезопасности пункт с призывом запретить использование в учреждениях ЕС продуктов "Лаборатории Касперского".
Мандат Еврокомиссии под председательством Жан-Клода Юнкера истекает 1 ноября 2019 года. В мае следующего года пройдут выборы в Европарламент.