В ЕП предложили создать в Еврокомиссии пост по борьбе с пропагандой

БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Комитет по иностранным делам Европарламента рассмотрел в среду проект рекомендаций властям ЕС выделить в рамках следующего состава Еврокомиссии отдельный портфель по вопросам "противодействия пропаганде".

Проект документа с рекомендациями для главы европейской дипломатии по вопросам стратегической коммуникации и борьбы с пропагандой со стороны третьих сторон внесла на рассмотрение комитета европарламентарий от Польши Анна Фотыга.

"Европарламент предлагает следующему Европейскому совету и Еврокомиссии обеспечить, чтобы работа по противодействию стратегической пропаганде получила отдельный портфель в новой комиссии при адекватной поддержке специализированного агентства", — говорится в документе.

Кроме того, автор инициативы рекомендует "рассмотреть вопрос о разработке обязательной правовой базы, как на уровне ЕС, так и на международном уровне, для борьбы с гибридной войной, включая кибер- и информационную войну".

Голосование по этому проекту предварительно запланировано на февраль.

Весной евродепутат Фотыга, которая в 2016 году была автором скандальной резолюции ЕП о противодействии российским СМИ, предлагала внести в проект заявления о кибербезопасности пункт с призывом запретить использование в учреждениях ЕС продуктов "Лаборатории Касперского".

В 2016 году Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС. В Москве назвали этот документ деградацией представления о демократии в европейском обществе и парламентаризма.

Мандат Еврокомиссии под председательством Жан-Клода Юнкера истекает 1 ноября 2019 года. В мае следующего года пройдут выборы в Европарламент.