Посол Йемена поблагодарил Россию за вклад в стабилизацию ситуации в стране

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Посол Йемена в Москве Ахмед аль-Вахейши поблагодарил Россию за усилия, направленные на восстановление мира и на стабилизацию в стране.

"Я бы хотел выразить благодарность йеменского правительства за усилия российских властей по восстановлению легитимности в Йемене, завершению войны и прекращению страданий йеменского народа", — сказал посол РИА Новости, отметив приверженность Москвы к усилиям ООН по мирному процессу.

При этом аль-Вахейши подчеркнул, что объявление о прекращении огня без четкого механизма осуществления может обернуться "желаемой риторикой", учитывая предыдущие нарушения режима со стороны повстанцев.

Ранее спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс сообщал, что стороны конфликта должны в скором времени встретиться в Швеции для переговоров. Власти Йемена согласились на участие в этих консультациях, но призвали спецпосланника ООН оказать давление на повстанцев-хуситов, чтобы те прибыли без предварительных условий. В сентябре консультации в Женеве сорвались, так как на них не смогли приехать хуситы.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.