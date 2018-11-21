Король Испании попросил НАТО обеспечивать стабильность на "южном фланге"

МАДРИД, 21 ноя — РИА Новости. НАТО должна продолжать играть большую роль на "южном фланге", обеспечивая стабильность в регионе, заявил король Испании Фелипе VI.

"Альянс должен и впредь играть важную роль на юге, регионе, который представляет для нас особый интерес и в котором, возможно, сконцентрированы некоторые из проблем безопасности, которые наиболее нас беспокоят. Он должен делать это посредством политического диалога и практического сотрудничества с нашими средиземноморскими партнерами, а также через миссии, развернутые в Афганистане и Ираке, в которых Испания является активным участником", — заявил глава Испании, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Его выступление приводится на сайте Королевского дома Испании.

В своей речи Фелипе VI среди основных вызовов безопасности назвал терроризм и "гибридные" угрозы — кибератаки и "кампании по дезинформации, использующие новые технологии", которые "сложно сдерживать" и которые "представляют огромный потенциал дестабилизации".

Он также заявил о "твердом обещании" Испании сотрудничать с союзниками по НАТО в обеспечении стабильности в мире, напомнив, что в настоящее время в различных точках мира в операциях альянса, ЕС и ООН участвуют 3 тысячи испанских военных.