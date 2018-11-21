Король Испании попросил НАТО обеспечивать стабильность на "южном фланге"

МАДРИД, 21 ноя — РИА Новости. НАТО должна продолжать играть большую роль на "южном фланге", обеспечивая стабильность в регионе, заявил король Испании Фелипе VI.
В своей речи Фелипе VI среди основных вызовов безопасности назвал терроризм и "гибридные" угрозы — кибератаки и "кампании по дезинформации, использующие новые технологии", которые "сложно сдерживать" и которые "представляют огромный потенциал дестабилизации".
Он также заявил о "твердом обещании" Испании сотрудничать с союзниками по НАТО в обеспечении стабильности в мире, напомнив, что в настоящее время в различных точках мира в операциях альянса, ЕС и ООН участвуют 3 тысячи испанских военных.