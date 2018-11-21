Моди надеется встретиться с Путиным на саммите G20 в Аргентине

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки" в столице Аргентины, заявил в среду посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма.
"Конечно же, премьер-министр Моди и президент Владимир Путин встретятся в Буэнос-Айресе "на полях" саммита G20", — сказал Варма на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
"У нас очень интенсивный график встреч, и у нас есть для этого причины", — добавил Варма, пояснив, что повестка двухсторонних контактов охватывает различные сферы, в том числе "военную, атомную, космос", а также другие.