В МИД осудили теракт в Кабуле

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел России осудило теракт в Кабуле, призвав власти Афганистана принять меры для обеспечения безопасности в стране.

"Решительно осуждаем очередную бесчеловечную вылазку террористов. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Призываем власти Афганистана предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности в стране", — говорится в сообщении ведомства.

Накануне вечером в центре Кабула прогремел мощный взрыв, когда в городе проходили празднества в честь дня рождения пророка Мухаммеда. Согласно последним данным, жертвами атаки, которую совершил террорист-смертник, стали более 55 человек, еще 83 получили ранения различной степени тяжести. Мировое сообщество, в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и страны-члены Совбеза ООН, решительно осудило данный теракт.