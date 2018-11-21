Эксперт прокомментировал заявление Трампа о будущем отношений с Эр-Риядом

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. США никогда не пойдут на то, чтобы потерять стратегического союзника, поэтому заявление президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон и Эр-Рияд останутся партнерами даже после убийства журналиста Джамаля Хашукджи, было предсказуемым, заявил РИА Новости руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены оставаться надежным партнером Саудовской Аравии. Он добавил, что ЦРУ не предоставило точных выводов о причастности властей Саудовской Аравии к убийству Хашукджи. По словам Трампа, он рассмотрит меры конгресса против Саудовской Аравии, только если они не будут противоречить интересам национальной безопасности США.

"Никаких санкций не будет, это стратегический партнер США на Ближнем Востоке, к тому же это люди, которые очень лояльно относятся к Израилю. И это в том числе важно, если принимать во внимание амекрикано-иранские противоречия", — сказал Малашенко.

По его словам убийство Хашукджи в данной ситуации для Вашингтона — это "такой очень неприятный эпизод", тем более что до сих пор непонятно, кто там виноват — сам ли наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман или кто-то еще. "Это дело темное. И не надо забывать, что Мохаммед — он же реформатор, он стремится строить современное мусульманское государство, поэтому американцам совершенно ни к чему лезть на рожон. А то, что они говорят, в том числе про правам человека, — это положено говорить", — добавил Малашенко, комментируя заявления ряда представителей Демократической партии, которые выразили возмущение позицией Трампа и заявили о необходимости наказания виновных в убийстве журналиста.

"Существует реальная политика, а не заявления. И согласно реальной политике — это союзник США. И выступать против него из-за журналиста — это не совсем серьезно. Они могут поиграть в это, но если они будут настаивать и чего-то добьются, то будет хуже для американцев: саудовцы будут сами по себе, будут сами выбирать себе партнеров, а это — утрата союзника. Я не думаю, что американцы такие идиоты, даже демократы, чтобы на это пойти", — резюмировал эксперт.

Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Согласно распространенному заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашукджи. Президент США Дональд Трамп заявил, что ЦРУ не пришло к такому однозначному выводу, и всячески указывает на важность сохранения стратегического партнерства с Саудовской Аравией.