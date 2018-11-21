Итальянца оштрафовали за катание сына на самокате по площади в Венеции

РИМ, 21 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Полицейские Венеции выписали штраф итальянцу за то, что его маленький сын катался по центральной площади Сан-Марко.

Как говорится в постановлении, которое опубликовано и широко обсуждается в итальянских социальных сетях, провинившийся "позволил своему сыну использовать увеличитель скорости (самокат)" на площади Сан-Марко и примыкающей к ней небольшой Пьяццетта-Дей-Леончини.

Сумма штрафа составила 66,8 евро. Отмечается, что случай произошел в сентябре, но мужчина не оплатил и не собирается оплачивать штраф и даже намерен обратиться к адвокату.

Местные СМИ же в связи с инцидентом отмечают, что движение на самокатах и велосипедах на площади Сан-Марко действительно запрещено во избежание происшествий с многочисленными туристами.