Финляндия начала председательство в СЕ с кампании в поддержку прав человека

ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя — РИА Новости. Финляндия начала председательство в Комитете министров Совета Европы с кампании в поддержку прав человека, сообщает в среду МИД страны.

В среду в Страсбурге министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни принял председательство от министра иностранных и европейских дел Хорватии Марии Пейчинович-Бурич.

"Финляндия начала председательство с поддержки прав человека. Как страна-председатель Финляндия решительно их поддерживает", — говорится в сообщении МИД с фотографиями генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, президента Финляндии Саули Ниинистё, главы МИД Финляндии Тимо Сойни. Каждый из них держит в руках таблички.

"Я поддерживаю правозащитников", — гласит табличка в руках Ягланда. "Я поддерживаю свободу самовыражения", — табличкa министра Сойни. "Я поддерживаю равенство прав женщин и девочек", — написано на табличке президента Ниинистё. Все таблички имеют одинаковый дизайн и содержат логотип финского председательства в СЕ.

Также министр Сойни в Страсбурге выступил на Всемирном демократическом форуме, где отметил важную роль женщин в мировой стабильности. "Когда женщины участвуют в мирных процессах, в результате достигаются более устойчивые результаты", — отметил Сойни, его цитата приводится в сообщении МИД.

Ранее в финском МИД уточняли, что приоритетами председательства Финляндии в Совете Европы являются: укрепление системы прав человека и верховенства права в Европе, поддержка равенства и прав женщин, привлечение внимания к молодежи и предотвращение её радикализации.

Финляндия начала председательствовать в то время, когда Совет Европы сталкивается с серьезными политическими, институциональными и экономическими проблемами, отметили в МИД. Актуальные политические вопросы будут включать право голоса России в организации и невыплатy российских взносов в Совет Европы. Председательство Финляндии завершится на министерском совещании в Хельсинки 16-17 мая 2019 года.