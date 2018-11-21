Москалькова призвала назначить Вышинскому независимое медобследование

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова повторно обратилась в международные правозащитные организации с просьбой назначить независимое медицинское обследование арестованному на Украине руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.
Омбудсмен добавила, что до сих пор не получила информацию о допуске к Вышинскому кардиолога, несмотря на то, что украинский суд вынес решение об обследовании журналиста. Москалькова подчеркнула, что ежедневно получает информацию о состоянии Вышинского и от его адвоката, и от правозащитников.
"Были выступления в СМИ прокуроров с прогнозами о назначении ему наказания, что я считаю грубым нарушением законов. Поскольку это, фактически, давление на следствие. Следствие еще не закончилось, а прокурор уже давал оценки о возможной мере наказания", — отметила Москалькова.
Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.