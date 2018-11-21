ВАРШАВА, 21 ноя — РИА Новости. Министр культуры и национального наследия, вице-премьер Польши Петр Глиньский подвергся критике после заявления о том, что к правящей в республике партии "Право и справедливость" относятся как к евреям во времена Йозефа Геббельса.

В интервью изданию Wprost Глиньский заявил, что в отношении правящей партии, членом которой он является, часто употребляют недопустимую риторику. "Язык, на котором говорят о "Праве и справедливости", призван… дегуманизировать нас, делегитимизировать, вызвать к нам такое отношение, как к евреям у Геббельса. Призван вызывать к нам отвращение… Нас сравнивают с фашистами, диктатурой, меня называют цензором, который проводит сталинские чистки в театрах и так далее", — сказал министр.

Слова Глиньского прокомментировало посольство Израиля в Польше. "С непониманием и удивлением восприняли заявление вице-премьера, министра культуры и национального наследия профессора Петра Глиньского для еженедельника Wprost: "К нам относятся, как Геббельс к евреям". Оно свидетельствует о глубоком незнании и отсутствии чувствительности", — говорится в заявлении дипмиссии.

Посольство считает, что Глиньскому стоит ознакомиться с историей Холокоста. "Мы бы рекомендовали вице-премьеру посетить Институт памяти "Яд ва-Шем" в Иерусалиме и более внимательно ознакомиться с этой проблемой", — говорится в сообщении.

Позже Глиньский прокомментировал заявление израильского посольства, а также критические публикации в СМИ, отметив, что говорил лишь о "геббельсовском языке и механизме пропаганды", а тезис о том, что "оппозиция относится к "Праву и справедливости", как Геббельс к евреям" — более широкий и "очевидно неправдивый".