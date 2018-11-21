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В мире

Глава МИД Испании заявил, что каталонский депутат плюнул в него

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (643)
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фотоМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
© AP Photo / Francisco Seco

МАДРИД, 21 ноя – РИА Новости. Скандал разразился в среду на заседании нижней палаты испанского парламента – один из депутатов от партии "Левые республиканцы Каталонии" назвал главу МИД, социалиста и ветерана испанской политики Жозепа Борреля фашистом, а второй член этой фракции, как утверждает министр, в него плюнул.

Парад в Мадриде, приуроченный к Национальному празднику Испании. 12 октября 2018
© РИА Новости / Елена Шестернина
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Скандал спровоцировал представитель левых каталонских республиканцев Габриэль Руфиан, известный своим крайне вызывающим поведением и резкими, за гранью приличия, высказываниями. На этот раз он назвал главу МИД, 71-летнего Жозепа Борреля, работавшего в правительстве еще в начале 80-х годов, "самым недостойным министром в истории испанской демократии", "хулиганом", "фашистом" и "расистом".

Сделав депутату три предупреждения, спикер парламента Ана Пастор в итоге удалила Руфиана из зала. Вместе с ним заседание покинули остальные депутаты от "Левых республиканцев Каталонии". Однако на выходе один из них – Жорди Сальвадор — повернул голову к министру, и, как утверждает Боррель, плюнул в него. Из видеозаписи не понятно, что именно произошло между каталонским депутатом и главой МИД.

"Думаю, что зал заседания — место, где аргументы приводятся при помощи слов, а не где плюют в депутатов", — заявил на заседании Боррель.

Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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Позже он пояснил произошедшее журналистам. "Он повернулся и плюнул в меня", — сказал министр. "Такие вещи не должны происходить. Я был председателем Европейского парламента. Честно говоря, там бы не прощали подобное поведение. Думаю, что председатель парламента повела себя очень хорошо, сказав то, что она сказала", — добавил Боррель. Он призвал отказаться от выражений типа "путчисты" и "фашисты" на заседаниях парламента. "Конечно, можно критиковать, можно говорить что угодно, приводя политические аргументы. Но постоянные оскорбления как постоянный аргумент надо вычеркнуть из парламента. Нам платят за то, что мы ведем дебаты", — сказал Боррель.

Фракция "Левых республиканцев Каталонии" обвинения Борреля в плевке опровергает. "Я бы никогда ни в кого не плюнул", — заявил Сальвадор. Лидер фракции Жоан Тарда заявил, что слова Борреля — "ложь, и он это знает". Кроме того, он добавил, что "левые республиканцы" продолжат называть "фашистами" тех, кто называет своих политических оппонентов "путчистами". "Нельзя обвинять демократическую партию в перевороте без каких-либо доказательств", — добавил Тарда, возглавляющий фракцию, выступающую за независимость Каталонии от Испании.

Участники демонстрации каталонцев. Архивное фото
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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В Каталонии создали "теневое правительство"
Президиум парламента проведет расследование, и, если обвинения подтвердятся, к Сальвадору будут применены санкции.

В конце заседания Пастор обратилась к депутатам с эмоциональной речью, в которой призвала прекратить взаимные оскорбления в конгрессе депутатов. "Это дом слова. Но слово нельзя использовать для оскорблений. И поэтому, как и раньше, мы исключим слова "фашист" и "путчист" из протокола заседания. Потому что эти протоколы будут читать не завтра, а через сто лет. А наше поколение, возможно, должно представлять лучшее в истории Испании после 40 лет демократии", — сказала она.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Cicicipi
Не надо торчать истуканом вблизи урн и туалетов, например в ожидании трампов, черевато осчастливиться.
17:05
21.11.2018
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