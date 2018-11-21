Глава МИД Испании заявил, что каталонский депутат плюнул в него

МАДРИД, 21 ноя – РИА Новости. Скандал разразился в среду на заседании нижней палаты испанского парламента – один из депутатов от партии "Левые республиканцы Каталонии" назвал главу МИД, социалиста и ветерана испанской политики Жозепа Борреля фашистом, а второй член этой фракции, как утверждает министр, в него плюнул.
Сделав депутату три предупреждения, спикер парламента Ана Пастор в итоге удалила Руфиана из зала. Вместе с ним заседание покинули остальные депутаты от "Левых республиканцев Каталонии". Однако на выходе один из них – Жорди Сальвадор — повернул голову к министру, и, как утверждает Боррель, плюнул в него. Из видеозаписи не понятно, что именно произошло между каталонским депутатом и главой МИД.
"Думаю, что зал заседания — место, где аргументы приводятся при помощи слов, а не где плюют в депутатов", — заявил на заседании Боррель.
Фракция "Левых республиканцев Каталонии" обвинения Борреля в плевке опровергает. "Я бы никогда ни в кого не плюнул", — заявил Сальвадор. Лидер фракции Жоан Тарда заявил, что слова Борреля — "ложь, и он это знает". Кроме того, он добавил, что "левые республиканцы" продолжат называть "фашистами" тех, кто называет своих политических оппонентов "путчистами". "Нельзя обвинять демократическую партию в перевороте без каких-либо доказательств", — добавил Тарда, возглавляющий фракцию, выступающую за независимость Каталонии от Испании.
В конце заседания Пастор обратилась к депутатам с эмоциональной речью, в которой призвала прекратить взаимные оскорбления в конгрессе депутатов. "Это дом слова. Но слово нельзя использовать для оскорблений. И поэтому, как и раньше, мы исключим слова "фашист" и "путчист" из протокола заседания. Потому что эти протоколы будут читать не завтра, а через сто лет. А наше поколение, возможно, должно представлять лучшее в истории Испании после 40 лет демократии", — сказала она.