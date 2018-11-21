Участница британского телешоу покончила с собой после издевательств в Сети

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Участница музыкального телешоу "Британия ищет таланты", 16-летняя Трикси Харт покончила с собой после травли в интернете, пишет The Daily Mail.

Трагедия произошла в сентябре, однако СМИ узнали об этом только сейчас.

По словам родственников, после прослушиваний школьница столкнулась с жестокой онлайн-травлей, в которой участвовали не только подростки, но и взрослые. Пользователи Сети издевались над голосом девушки и манерой одеваться, называя ее "уродливой".

"У нее был потрясающий певческий голос, и я думаю, что люди завидовали ей", — отметила бабушка Трикси.

Женщина призналась, что у ее внучки были проблемы с психикой. В частности, несколько лет назад врачи диагностировали у девочки синдром дефицита внимания и расстройство личности.