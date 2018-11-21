Генсек Интерпола заявил, что организация должна быть нейтральной

Штаб-квартира Интерпола в Лионе. Архивное фото

Штаб-квартира Интерпола в Лионе. Архивное фото

ПАРИЖ, 21 ноя – РИА Новости. Генсек Интерпола Юрген Сток считает важным, чтобы организация была нейтральной и независимой.

"Для существования Интерпола важно, чтобы мы были нейтральными и независимыми. Это мое глубокое убеждение и это понимается всеми на всех уровнях организации", — сказал Сток, слова которого приведены на странице Интерпола в Twitter

В Дубае проходит 87-й сессии генеральной ассамблеи Интерпола. Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян в среду был избран новым президентом Интерпола.