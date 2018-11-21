Украине в 2014 году надо было объявить дефолт, считает Коломойский

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Бизнесмен и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский считает, что в 2014 году Украине стоило объявить дефолт.

"А чем дефолт плох? Посмотрите на Грецию, какие они красавцы. Сказали, 500 миллиардов не вернем и все, до свидания. Я считаю, что его (дефолт — ред.) надо было применять еще в 2014 году", — заявил он в интервью интервью YouTube-каналу KishkiNa.

По его словам, "дефолт еще никому никогда не навредил". Коломойский подчеркнул, что дефолт не означает потерю государственности. При этом он считает сотрудничество с МВФ пагубным для Украины.

"Чем банкротство отличается от дефолта? Вы говорите о дефолте, как будто это потеря государственности. Греция хоть один свой остров потеряла из государственности?", — отметил Коломойский.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман призывал депутатов на будущей неделе утвердить бюджет в окончательном чтении. По его словам, критически важно принять госбюджет до 1 декабря, чтобы обеспечить экономическую стабильность в стране, в том числе за счет кредитов ЕС и МВФ.

Гройсман 19 октября заявил, что Киев и МВФ в результате переговоров договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. По его словам, решение правительства о повышении цен на газ для населения на 23,5% с 1 января является одним из главных предварительных условий для дальнейшего кредитования. МВФ подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины по новому кредитному займу на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов. Фонд сообщил, что намерен одобрить новую программу для Украины в этом году по итогам принятия госбюджета на Украине на 2019 год.