Россия обеспокоена обнаружением западного химоружия в ряде стран

ГААГА (Нидерланды), 21 ноя — РИА Новости. Россия обеспокоена тем, что во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже и Панаме было обнаружено британское и американское химическое оружие, заявил глава делегации РФ, заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов, выступая в ходе Четвертой обзорной конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге.

"Мы обеспокоены тем, что во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже и Панаме было обнаружено американское и британское химическое оружие", — заявил Каламанов.

Он призвал техсекретариат ОЗХО усилить контроль за "своевременным объявлением государствами-участниками КЗХО оставленного или старого химического оружия, которое власти обнаруживают на территории своих стран".

"Исходим из того, что несвоевременное или некорректное предоставление такой информации является недопустимым", — заключил Каламанов.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Вашингтон не признал принадлежность оставленных в Панаме боеприпасов, снаряженных фосгеном, хотя эксперты техсекретариата ОЗХО еще в 2002 году подтвердили их американское происхождение. Российское внешнеполитическое ведомство также напоминало об аналогичных случаях в Камбодже и других странах.