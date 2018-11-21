Пушилин заявил, что ДНР и ЛНР сделают все для восстановления мира

ЛУГАНСК, 21 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в среду заверил, что руководство двух республик, ДНР и ЛНР, сделают все для восстановления мира в Донбассе.

В среду Леонид Пасечник официально вступил в должность главы ЛНР. На церемонии в Луганске присутствовали представители министерств и ведомств республики, глава ДНР Пушилин, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, делегации из РФ и Абхазии, а также другие гости.

"Безусловно мы все сделаем, чтобы мир на земле Донбасса все же наступил. Постараемся использовать все политические инструменты, но, опять же, готовы любому развитию событий", — заявил Пушилин журналистам после церемонии инаугурации главы ЛНР.

Он подчеркнул, что на данный момент республики активно сближаются как в политической, так и в экономической сферах.

"Что касается самого важного и главного вопроса, как для Донецка, так и для Луганска – это развитие экономики, наполнение бюджета. Безусловно, это позволит поднимать пенсию, социальные пособия, зарплаты бюджетникам", — отметил Пушилин. Он уточнил, что республикам необходима полноценная модернизация предприятий. Пушилин выразил уверенность, что, "плечом к плечу" вместе с главой ЛНР, у них все получится.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.