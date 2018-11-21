ЛУГАНСК, 21 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в среду заверил, что руководство двух республик, ДНР и ЛНР, сделают все для восстановления мира в Донбассе.
"Безусловно мы все сделаем, чтобы мир на земле Донбасса все же наступил. Постараемся использовать все политические инструменты, но, опять же, готовы любому развитию событий", — заявил Пушилин журналистам после церемонии инаугурации главы ЛНР.
Он подчеркнул, что на данный момент республики активно сближаются как в политической, так и в экономической сферах.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.