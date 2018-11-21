Аваков приписал Украине неизбрание российского кандидата главой Интерпола

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Избрание генерал-майора МВД России Александра Прокопчука на пост главы Интерпола не состоялось во многом из-за усилий Киева, заявил изданию "Обозреватель" министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"На решение повлияли мощные лоббистские усилия нашей делегации. Лично встречался с представителями стран-членов Интерпола. В итоге наши аргументы и доводы, высказанные в ходе ряда двусторонних переговоров, были услышаны большинством делегаций", — заявил он.

В конце сентября СМИ сообщили о пропаже бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя. Позже стало известно, что он находится в Китае. Правоохранители заподозрили Хунвэя в коррупции. В октябре он подал в отставку с поста главы Интерпола.

В среду новым президентом организации избрали представителя Южной Кореи Ким Чон Яна. На эту должность также претендовал вице-президент Интерпола по Европе генерал-майор МВД России Александр Прокопчук, против кандидатуры которого активно выступали США, Украина и Литва. В частности, Киев заявлял, что в случае победы Прокопчука членство Украины в этой структуре будет приостановлено.