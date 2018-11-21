Российская делегация призвала поменять процедуру принятия решений в ОЗХО

ГААГА (Нидерланды), 21 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Процедуру принятия решений на Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) необходимо менять, сказал глава делегации РФ, заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов, выступая в ходе Четвёртой обзорной конференции по рассмотрению действия КЗХО в Гааге.

"Необходимо принять меры по изменению процедуры принятия решений на КГУ (КЗХО). Сложившаяся практика подсчёта голосов, при которой меньшинство может фактически навязать свою волю большинству, ущербна и не соответствует заложенному в КЗХО принципу консенсуса", — сказал он.

Слова Каламанова можно проиллюстрировать ситуацией вокруг голосования по расширению мандата ОЗХО. Голосование по предложенному Великобританией решению проходило в конце июня в ходе специальной сессии КГУ КЗХО в Гааге. Это решение даёт организации право устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами, решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.