Конте рассказал, каким хочет видеть диалог с ЕК по бюджету Италии

РИМ, 21 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил надежду на конструктивный обмен мнениями с главой Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером по поводу госбюджета страны на 2019 год, правительственный проект которого в среду вновь отклонила ЕК.

"Я надеюсь на конструктивный обмен мнениями с Юнкером в субботу вечером. Мы вновь рассмотрим соответствующие позиции и оценим, как нам двигаться вперед", — заявил итальянский премьер журналистам. В свою очередь, вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Салвини с юмором воспринял известие о позиции ЕК по поводу проекта госбюджета страны.

"Пришло письмо из Брюсселя? Теперь я жду письмо от Деда Мороза", — сказал известный политик в ответ на просьбу прокомментировать решение ЕК. "Мы обсудим все уважительным образом, как мы и делали это всегда", — добавил он. "От Европы я требую уважения итальянского народа, учитывая тот факт, что каждый год мы платим как минимум на 5 миллиардов евро больше, чем получаем (от ЕС — ред.)", — написал позже Сальвини в своем Twitter.

Как стало известно РИА Новости из источников в правительственном Дворце Киджи, в настоящий момент там проходит совещание главы правительства Конте с обоими вице-премьерами — Салвини и Луиджи Ди Майо.

Ранее в среду в Брюсселе было объявлено о том, что ЕК вновь отклонила проект госбюджета на 2019 год, разработанный правительством Италии, отметив, что данный документ предполагает отход от ранее начатых реформ, в частности, в области пенсионного обеспечения.

Как сообщил на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент ЕК по евро, финансовой стабильности и социальному диалогу Валдис Домбровскис, комиссия считает оправданным введение в отношении Италии так называемой процедуры чрезмерного дефицита бюджета, когда для нее может быть разработан план действий по приведению в норму определенных бюджетных показателей.

Совет министров Италии 13 ноября принял решение не изменять основные параметры госбюджета на 2019 год, несмотря на то, что 23 октября ЕК отклонила данный документ, дав Риму три недели на его доработку. Правительство постановило сохранить все основные позиции, заложенные в госбюджет, в том числе темпы роста ВВП и размер дефицита бюджета.