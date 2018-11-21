Выборы в Молдавии не повлияют на отношения с Россией, уверен Додон

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность, что по итогам выборов в парламент республики укрепление отношений с Россией останется приоритетом для властей страны.
"Вопросы развития двусторонних межгосударственных отношений и впредь будут находиться в повестке диалога президентов Молдовы и России. И я убежден, что в скором времени, после предстоящих парламентских выборов в Молдове, укрепление молдаво-российских отношений станет одним из важнейших приоритетов на уровне парламентов и правительств двух стран", — заявил Додон на пленарном заседании Госдумы РФ.
Додон отметил, что Россия остаётся самым крупным прямым иностранным инвестором Молдавии; поблагодарил власти РФ за снятие ограничений, ранее наложенных на граждан страны.
Не первый год в Молдавии продолжается противостояние президента Додона с парламентским большинством и правительством. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.