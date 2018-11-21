На Украине рассказали о делах по преступлениям против "евромайдана"

КИЕВ, 21 ноя – РИА Новости. Украинские суды признали виновными в преступлениях против активистов "евромайдана" 52 человека, девять из них приговорены к лишению свободы, сообщил на брифинге в среду начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"На сегодняшний день, по результатам рассмотренных судами обвинительных актов (дел – ред.), признаны виновными 52 лица, в отношении них вынесены обвинительные приговоры… к лишению свободы приговорены, на сегодняшний день, девять человек", — сказал Горбатюк. Он не уточнил, какой срок получили виновные.

Он отметил, что следователи расследовали 4,7 тысячи преступлений в отношении участников "евромайдана" и совершенных во время событий на "евромайдане", большая часть из них была раскрыта. По словам Горбатюка уведомлены о подозрении 442 лица. Кроме того, дела в отношении 279 лиц направлены в суд, 13 человек находятся под стражей.

"За последний год уведомлены о подозрении 42 человека… В текущем году по результатам расследований в суд направлены 16 обвинительных актов (дел – ред.) в отношении 34 лиц. По результатам рассмотрения судами вынесено четыре обвинительных приговора четырем лицам, в отношении троих – это лишение свободы", — сказал Горбатюк.

Он также уточнил, что 33 сотрудника действующих сотрудника правоохранительных органов подозреваются в совершении преступлений против "евромайдана", из них 10 человек занимают руководящие должности, а 23 – обычные правоохранители.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.