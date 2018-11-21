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Суд в Таиланде не готов разрешить Рыбке и Лесли освобождение под залог

Сюжет:
Задержание в Таиланде "секс-инструкторов" из России (56)
(обновлено: 15:15 21.11.2018)
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© AP Photo / Sakchai LalitАнастасия Вашукевич и Александр Кириллов в иммиграционном центре в Бангкоке. Архивное фотоАнастасия Вашукевич и Александр Кириллов в иммиграционном центре в Бангкоке. Архивное фото
© AP Photo / Sakchai Lalit

БАНГКОК, 21 ноя – РИА Новости. Суд курортного города Паттайя в Таиланде не готов разрешить Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке), Александру Кириллову (Алексу Лесли) и другим шести подсудимым по делу о нелегальном "секс-тренинге" временное освобождение под денежный залог, сообщил РИА Новости в среду Нейтан Финей, партнер-консультант адвокатской коллегии Thailand Bail, которая вместе с другими таиландскими адвокатами работает по делу группы арестованных в Паттайе россиян и белорусов.

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов в центре заключения в Паттайе, Таиланд. Архивное фото
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
Алекс Лесли заболел в таиландской тюрьме
Рыбка, Лесли и еще шесть человек были арестованы полицией Паттайи в феврале 2018 года во время проведения "секс-тренинга" в одной из гостиниц города. Они обвиняются в создании тайного преступного сообщества и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы.

"Суд Паттайи не готов предоставить им временное освобождение под залог, ни одна попытка это сделать, а таких попыток было несколько, и делали их разные адвокаты, не увенчалась успехом", — сказал агентству юрист.

"Даже в апелляциях на решения суда первой инстанции об отказе в предоставлении временного освобождения под залог было дважды отказано, в первый раз на основании того, что у подсудимых нет постоянного жилья в Таиланде, и потому существует риск их побега из страны, во второй раз – без объяснений, просто на основании подозрений о том, что они, как иностранцы, могут попытаться тайно покинуть Таиланд", — пояснил он.

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов в центре заключения в Паттайе, Таиланд. Архивное фото
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
Лесли и Рыбка не признают себя виновными в сутенерстве
Финей напомнил, что в последний раз в апелляции подсудимым было отказано 17 октября 2018 года, а последнее решение суда первой инстанции об отказе в освобождении под залог было принято 12 октября этого года. При подаче апелляций на решения об отказе в освобождении сумма залога каждый раз увеличивалась, однако это вопроса не решило, сказал юрист.

"По закону защита может любое количество раз обращаться в суд с петицией о временном освобождении, однако пока по всем признакам видно, что суд не готов изменить свою позицию и разрешить залог", — сказал он.

В суде Паттайи 14 ноября состоялось последнее в этом году, "техническое" слушание по делу арестованных россиян и белорусов, на котором был определен порядок допроса свидетелей обвинения и защиты на последующих слушаниях дела по существу, которые начнутся 15 января, также сообщил представитель адвокатской коллегии.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Yurii
Вот дурни... Зачем было лезть в политику?!
15:23
21.11.2018
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