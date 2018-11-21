Рим занимается вопросом похищенной боевиками в Кении итальянки

РИМ, 21 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Кризисная группа МИД Италии занимается вопросом похищенной вооруженными боевиками в Кении 23-летней итальянки Сильвии Костанци Романо, работавшей волонтером одной из неправительственных организаций, сообщили РИА Новости в среду источники в МИД Италии.

Согласно информации, девушка была похищена во вторник вечером группой вооруженных людей в округе Килифи. В Кении Сильвия занималась осуществлением ряда проектов по оказанию помощи детям по линии гуманитарной организации Africa Milele. Кризисная группа МИД занимается историей о похищении в тесном контакте с итальянским посольством в Найроби. Источники указали РИА Новости, что в интересах похищенной соотечественницы МИД Италии намерен в настоящее время не распространять излишнюю информацию по данному делу.

Согласно сообщениям итальянских СМИ из Найроби, похищение совершила группа из четырех-пяти вооруженных людей, которые говорили на сомалийском языке. В ходе этой акции были ранены пять кенийцев, в том числе, дети. Нападавшие сразу же отправились к дому, где проживала итальянка, и увезли ее в неизвестном направлении. Ранее в этом районе Кении уже совершались похищения иностранцев исламистскими боевиками из Сомали.

Прокуратура Рима открыла следственное дело в связи с похищением гражданки Италии в Кении по статье уголовного кодекса "похищение человека в террористических целях".