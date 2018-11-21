Генсек Интерпола приветствовал избрание Ким Чон Яна президентом организации

ПАРИЖ, 21 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток приветствовал избрание Ким Чон Яна президентом организации.
Представителя Южной Кореи Ким Чон Яна избрали новым президентом Интерпола на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.
На пост также претендовал генерал-майор российского МВД Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе.
Выборы нового главы ведомства объявили после того, как в октябре подал в отставку прежний президент Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй, против которого в Китае возбудили дело о коррупции.
Мандат Ким Чон Яна будет действовать до 2020 года. Обычно президента избирают на четырехлетний срок. Но в этот раз он должен сначала завершить мандат Хунвэя.