Генсек Интерпола приветствовал избрание Ким Чон Яна президентом организации

ПАРИЖ, 21 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток приветствовал избрание Ким Чон Яна президентом организации.

"Господин Ким имеет многолетний опыт нашего управления, и я с нетерпением жду возможности сотрудничать с ним, чтобы предоставить нашим членам наилучшую поддержку в этой динамичной и изменяющейся глобальной среде безопасности", — приводит его слова пресс-служба Международной уголовной полиции.

Представителя Южной Кореи Ким Чон Яна избрали новым президентом Интерпола на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.

На пост также претендовал генерал-майор российского МВД Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе.

Выборы нового главы ведомства объявили после того, как в октябре подал в отставку прежний президент Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй, против которого в Китае возбудили дело о коррупции.

Мандат Ким Чон Яна будет действовать до 2020 года. Обычно президента избирают на четырехлетний срок. Но в этот раз он должен сначала завершить мандат Хунвэя.