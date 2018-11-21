В Крыму заявили, что "евромайдан" обернулся трагедией для Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что "евромайдан" обернулся для украинского народа трагедией.

Украина 21 ноября отмечает День достоинства и свободы (в народе называемый днем "евромайдана"). Он посвящен годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году против приостановки курса на ассоциацию с ЕС. Тогда массовые акции привели к смене власти в стране, новая власть взяла курс на евроинтеграцию Украины.

"Это день украинской трагедии, трагедии украинского народа. Группа озлобленного, националистического и спонсируемого из-за рубежа меньшинства совершила насилие над большинством, и страна, которая могла идти в нормальном русле цивилизационного развития, съехала с дороги на обочину, и сейчас на обочине, в этом болоте фактически, и находится. Это никакой не праздник, это серьезная трагедия именно для самого народа", — сказал РИА Новости Константинов.

По его словам, нынешняя украинская власть представляет собой группу олигархов, которые руководят различными националистическими группировками.

"Большое сочувствие украинскому народу в этот день", — сказал Константинов.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом установил 21 ноября Днем достоинства и свободы.