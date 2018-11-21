Бибилов уверен в укреплении отношений между Южной Осетией и ЛНР

ЛУГАНСК, 21 ноя — РИА Новости. Отношения между Южной Осетией и самопровозглашенной Луганской народной республикой будут укрепляться после вступления в должность главы ЛНР Леонида Пасечника, уверен президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
"Без сомнения, те отношения, которые уже есть с ЛНР, будут расширяться, я уверен. Я думаю, что с вступлением в должность Леонида Ивановича уровень взаимоотношений (между ЛНР и Южной Осетией, — ред.) намного увеличится", — сказал Бибилов журналистам после церемонии инаугурации.
Он охарактеризовал Пасечника как "человека абсолютно патриотически настроенного, который безмерно любит свой народ и свою республику".
"Хочу пожелать народу ЛНР мира. В первую очередь, чтобы дети всегда смеялись, чтобы будущее их было стабильным, спокойным, мирным и процветающим", — добавил Бибилов.