Автомобилисты разблокировали движение у границы в Черниговской области

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Автомобилисты разблокировали движение транспорта возле пункта пропуска на белорусско-украинской границе в Черниговской области, сообщила в среду пресс-служба областной администрации.

Накануне в областном управлении Нацполиции сообщили, что владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС перекрыли движение транспорта возле пункта пропуска на белорусско-украинской границе в Черниговской области.

"Сегодня около 11.30 (12.30 мск) восстановлено движение транспорта через пункт пропуска на территории таможенного поста в селе Новые Яриловичи Репкинского района", — говорится в сообщении областной администрации в Facebook.

По данным пресс-службы, утром в среду с представителями организации "Авто Евро Сила" встретились представители администрации Черниговской области. Участники акции согласились разблокировать работу таможенного поста и попросили обратиться к властям Украины с требованием отменить принятые законопроекты.

Во вторник на странице организации "Авто Евро Сила" в Facebook сообщалось, что владельцы автомобилей с регистрацией в странах ЕС проводят акции в 56 городах Украины, они требуют отменить некоторые нормы принятых Верховной радой законопроектов. Также автомобилисты перекрыли две трассы в Ровенской области Украины и частично блокировали трассу Одесса-Киев в Одесской области.

Верховная рада ранее приняла закон, которым предлагается урегулировать налогообложение старых нерастаможенных автомобилей с регистрацией в ЕС и снизить акцизы на их ввоз в страну. Согласно принятому закону, размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей проводили акции в Киеве. Они выступают за упрощение растаможивания авто с иностранными номерами. Также автомобилисты проводили акции из-за того, что правительство разрешило полиции проверять автомобили с иностранной регистрацией и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом. Ранее полиция не имела права останавливать машины с еврономерами.