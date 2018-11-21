Die Welt объяснила, почему С-400 стали хитом на мировом рынке оружия

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Зенитно-ракетные комплексы С-400 стали "экспортным хитом" России на мировом рынке вооружений, пишет немецкая газета Die Welt.

Как отмечает издание, в начале января их уже получил Китай, в следующем году С-400 должны прибыть в Турцию, а в октябре был подписан контракт с Индией на поставку ЗРК на сумму более пяти миллиардов долларов.

По мнению экспертов газеты, по техническим характеристикам С-400 опережает американские системы. В частности, российский комплекс способен поражать различные цели, летящие на высоте до 30 километров в радиусе действия 400 километров, и может оснащаться ракетами разной дальности. Американская система Patriot, в свою очередь, оснащается только ракетами 100-километровой дальности.

Однако, как утверждает автор статьи, технические характеристики имеют второстепенное значение для покупателей, поскольку у сделка есть политический подтекст. В связи с этим С-400 становятся для многих стран важным козырем в диалоге с США, который помогает им отстоять свою независимость.

"Уже только один интерес к покупке комплекса — это возможность позиционировать себя как суверенное государство, не позволяющее Вашингтону диктовать свои правила", — заключает издание.