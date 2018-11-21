КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Внефракционный депутат Верховной Рады, сопредседатель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко считает, что политики, которые пришли к власти на Украине после "евромайдана", обманули народ и привели страну к обнищанию.

Украина 21 ноября отмечает День достоинства и свободы (в народе называемый днем "евромайдана"). Он посвящен годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году против приостановки властью курса на ассоциацию с ЕС. Тогда массовые акции привели к смене власти в стране, новая власть взяла курс на евроинтеграцию Украины.

"Я считаю, что, когда люди привели к власти нынешних политиков после событий "майдана", то эти политики их просто обманули. Потому что политики, в том числе депутаты правящей коалиции, стали намного богаче за это время, а люди, которые привели их к власти, превратились в нищих. Если человек посмотрит, как он жил пять лет тому назад, и как живет сегодня, сможет сделать однозначный вывод: только 10% населения стали жить лучше, а 90% превратили в нищих" — заявил Бойко журналистам в парламенте, встречу транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, при нынешней власти страна потеряла территории, национальная валюта девальвировалась в три раза, закрылись ряд промышленных предприятий. Бойко выразил надежду, что предстоящие в 2019 году выборы президента и парламента изменят ситуацию.

"Задача — сменить власть как можно скорее. Главное — не повторить очередной переворот, потому что любой переворот отбрасывает страну назад. Только выборы, только эволюционное развитие", — добавил он.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

За пять лет стране удалось заметно продвинуться в вопросе сближения с ЕС. Украина подписала соглашение об ассоциации с Европой, получила безвизовый режим со странами ЕС, а также создала зону свободной торговли с Евросоюзом. Также украинские власти намерены в конституции закрепить стремление страны в ЕС и НАТО. Однако реальные перспективы членства, по мнению экспертов, остаются туманными.