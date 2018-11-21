Прокопчук останется вице-президентом Интерпола по Европе до 2019 года

ПАРИЖ, 21 ноя – РИА Новости. Вице-президент Интерпола по Европе Александр Прокопчук остается на своем посту, его полномочия истекают в 2019 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

"Его мандат истекает в 2019 году", — заявил представитель пресс-службы.

В Дубае проходит 87-я сессия генеральной ассамблеи Интерпола. Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян избран новым президентом организации на двухлетний срок. Кроме него на этот пост претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук.

Как сообщается на странице Интерпола в Twitter, вице-президентом организации по Северной и Южной Америке был избран аргентинец Нестор Ронкаглия на трехлетий период.