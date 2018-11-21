Санкции США введены под пустыми предлогами, заявили в МИД Ирана

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Тегеран осудил последние санкции Вашингтона, назвав их иррациональными и неэффективными, говорится в заявлении официального представителя министерства иностранных дел Ирана Бахрама Касеми.

"Эти санкции против физических и юридических лиц иррациональны, неэффективны и не принесут желаемых результатов их составителям и исполнителям. Рано или поздно они поймут, что (санкции) не приносят плодов", — сообщил Касеми, отметив, что новые санкции США против иранских и зарубежных компаний были введены под пустыми предлогами.

США во вторник объявили о введении очередных санкций против Сирии, Ирана и России, в том числе против иранской компании Tadbir Kish. Поводом для ограничительных мер стали якобы имеющие место тайные поставки иранской нефти Дамаску при "содействии" российской стороны. Полученные Тегераном доходы тот, как утверждается, тратит на финансирование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и группировок ХАМАС и "Хезболлах", которые Вашингтон считает террористическими.