Сеул и Пхеньян проведут переговоры о модернизации прямого канала связи

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. КНДР и Республика Корея в пятницу проведут переговоры на рабочем уровне для обсуждения усовершенствования прямого канала связи, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство по делам национального объединения Южной Кореи.

"Ожидается, что в этот раз на рабочих переговорах основным вопросом для консультаций будет усовершенствование прямого канала связи между севером и югом с помощью оптоволоконного кабеля, сейчас на нем используется медный кабель", — приводит агентство сообщение ведомства.

Переговоры пройдут в совместном координационном бюро в Кэсоне. С северокорейской стороны в них примет участие делегация из пяти человек во главе с заместителем агентства по информации и коммуникациям Ли Ён Мином. Южнокорейская сторона будет представлена группой из пяти человек во главе с главой бюро по телекоммуникационной политике министерства образования, науки и техники Чон Чхан Лимом.