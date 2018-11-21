Афганский Газни обстреляли во время визита командующего миссией НАТО

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Афганский город Газни подвергся обстрелу в среду во время визита командующего миссией НАТО в Афганистане генерала Остина Скотта Миллера, сообщает телеканал 1TV.

В сентябре стало известно, что новым командующим миссией НАТО в Афганистане стал генерал Миллер, который ранее возглавлял объединенное командование специальных операций США.

Как сообщает телеканал, по городу были нанесены два ракетных удара. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

В среду утром в город прибыл Миллер. Он проводит встречи с местными властями.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида"*.

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

* Террористическая организация, запрещена в России