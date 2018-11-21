Минск выступил за диалог между интеграционными объединениями в Евразии

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел двух стран - России и Белоруссии в Минске. 21 ноября 2018

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел двух стран - России и Белоруссии в Минске. 21 ноября 2018

МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Минск выступает за полноформатный диалог между интеграционными объединениями на евразийском пространстве, заявил в среду министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Глава МИД Белоруссии и его российский коллега Сергей Лавров в среду в Минске проводят заседание коллегии внешнеполитических ведомств двух стран.

"Расположенная на стыке Евразийского и Европейского союзов, Беларусь стремится к партнерству или, как мы говорим, интеграции интеграций, что близко продвигаемой в Европе идее совместимости, и выступает за формирование устойчивых механизмов полноформатного диалога между интеграционными объединениями", — заявил Макей.

В этой связи, отметил министр, один из ключевых вопросов на коллегии МИД Белоруссии и России, которому стороны придают большое значение, — "поступательное развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве и их сопряжение с другими объединениями и инициативами".

"Сегодня мы обсудим перспективную "смычку" ЕАЭС (Евразийского экономического союза – ред.) с китайской инициативой "Один пояс и один путь". Интерес к данной теме идет, что называется, "от земли", от конкретных субъектов хозяйствования, и мы должны такой интерес поддерживать", — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Макей также сообщил, что в июне 2019 года в белорусско-китайском индустриальном парке "Великий камень" состоится мероприятие высокого уровня в рамках инициативы "Один пояс и один путь". "Представляется, что, c учетом серьезного бизнес-компонента программы, мероприятие станет полезным для практического наполнения идеи сопряжения интеграционных процессов в Большой Евразии. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить наших российских коллег принять в нем участие", — сказал министр.

По его словам, есть подвижки в диалоге и с другим крупным объединением – Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), в которой "последовательно укрепляется экономическое измерение". "Об этом мы также будем сегодня говорить", — уточнил глава МИД республики.