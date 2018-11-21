Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел Горловки как теракт

ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной ДНР возбудила уголовное дело по статье о теракте в отношении командира украинских силовиков после обстрела подконтрольной ДНР Горловки, при котором пострадала девушка, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что 15 ноября в результате минометного обстрела в подконтрольной республике Горловке ранение получила девушка. По информации прокуратуры, огонь велся с позиций 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 229 Уголовного кодекса ДНР (теракт – ред.)", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.