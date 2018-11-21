В Кении неизвестные напали на ТЦ и похитили волонтера из Италии

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Группа неизвестных вооруженных людей нападала на торговый центр недалеко от кенийского города Малинди, пять человек ранены, похищена женщина из Италии, сообщает местная полиция.

Инцидент произошел вечером во вторник примерно в 80 километрах к западу от Малинди. По данным правоохранительных органов, нападение на торговый центр совершила группа мужчин, вооруженных автоматами, они открыли "беспорядочный огонь по местным жителям".

"Затем банда похитила женщину из Италии в возрасте 23 лет, волонтера неправительственной организации Milele Onlus, работающей в регионе", — сообщила полиция в официальном аккаунте в Twitter.

Все пострадавшие направлены в больницы. Полиция принимает меры, чтобы выследить преступников и спасти заложницу.