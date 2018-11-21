Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 21 ноя — РИА Новости. Украинские силовики за сутки четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в представительстве самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о повреждении нескольких жилых домов, в том числе многоквартирного, в поселке Донецкий в результате обстрела со стороны ВС Украины.
"За 20 ноября 2018 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", — отметили в СЦКК.
По данным ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе, Желобок, Марьевка, Донецкий. Сообщается, что украинские силовики вели огонь из арторудий калибром 122 миллиметра, минометов калибром 82 миллиметра, БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Как заявили в ЛНР, всего по территории республики были выпущены порядка 50 снарядов.
"В результате обстрела в 07.35 (20 ноября) с направления населенного пункта Новотошковское в направление населенного пункта Донецкий с использованием миномета 82 миллиметра (10 мин) повреждения получили 4 объекта гражданской инфраструктуры", — сообщили в СЦКК.
В Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.