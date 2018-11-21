В Роспечати назвали недостаток в отношениях России и Азии

КУАЛА-ЛУМПУР, 21 ноя – РИА Новости. Россия демонстрирует настроенность на выстраивание партнерских отношений со странами Азии, к этому же стремятся и государства региона, однако недостаточное знание друг о друге остается существенным недостатком для выстраивания такого рода взаимодействия, заявила в среду заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Татьяна Наумова.

"Наша встреча проходит на фоне важных событий, во-первых, несколько дней назад российский президент завершил визит в Юго-Восточную Азию, в ходе которого стало понятно, что Россия имеет особую значимость и желание усиливать свое присутствие в этом регионе", — заявила Наумова в ходе азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметила, что "целью современной российской повестки в Азии является выстраивание взаимовыгодных партнерских отношений".

При этом, по ее мнению, "принципиальным является один недостаток, который существует в наших отношениях: это недостаток знания о России, ограниченность совместных современных масс-медиа-коммуникаций и информационного обмена между сторонами".

"Это, конечно, не может не влиять на формирование взаимовыгодных отношений, к которым мы все стремимся, на мой взгляд, нам особенно важно развивать сотрудничество в этой области, повышать качество знаний друг о друге, условий ведения бизнеса в наших странах и взглядах на основные международные проблемы", — подчеркнула она.

"В таких условиях особое значение приобретают экспертные встречи, участниками которых мы сегодня являемся. Уверена, что мнения, идеи и оценки, озвученные в течение этих дней, будут способствовать выстраиванию качественных партнерских отношений между РФ и странами Азии", — отметила она.