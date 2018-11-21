Интернет-издание ФАН подало на Facebook иск за блокировку аккаунта

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Российское интернет-издание Федеральное агентство новостей (ФАН), которое обвиняли во вмешательстве в выборы в США, подало в суд на Facebook за блокировку аккаунта издания в соцсети, говорится в исковом заявлении, поданном в федеральный суд в США.
Истцы в лице ФАН и его владельца Евгения Зубарева требуют, чтобы соцсеть больше не блокировала страницы издания, а также выплатила компенсацию за ущерб, сумма которого не указана.
Facebook удалил страницу издания в апреле 2018 года, ссылаясь на нарушение правил использования социальной сети. В исковом заявлении говорится, что это стало дискриминацией по национальному признаку.
"ФАН не занималось кражей персональной информации и не пыталось незаконно вмешиваться в выборы в США. Напротив, оно публиковало под своей маркой легитимные новости", — говорится в иске. Также истцы указывают, что США не выносили обвинения ФАН и не включали агентство в список санкций.
"Таким образом, нет никаких причин считать, что ФАН делало что-либо незаконное или нарушающее условия предоставления услуг Faceboоk либо какой-либо закон США", — говорится в иске.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".