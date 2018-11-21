Интернет-издание ФАН подало на Facebook иск за блокировку аккаунта

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Российское интернет-издание Федеральное агентство новостей (ФАН), которое обвиняли во вмешательстве в выборы в США, подало в суд на Facebook за блокировку аккаунта издания в соцсети, говорится в исковом заявлении, поданном в федеральный суд в США.

Истцы в лице ФАН и его владельца Евгения Зубарева требуют, чтобы соцсеть больше не блокировала страницы издания, а также выплатила компенсацию за ущерб, сумма которого не указана.

Facebook удалил страницу издания в апреле 2018 года, ссылаясь на нарушение правил использования социальной сети. В исковом заявлении говорится, что это стало дискриминацией по национальному признаку.

"ФАН не занималось кражей персональной информации и не пыталось незаконно вмешиваться в выборы в США. Напротив, оно публиковало под своей маркой легитимные новости", — говорится в иске. Также истцы указывают, что США не выносили обвинения ФАН и не включали агентство в список санкций.

"Таким образом, нет никаких причин считать, что ФАН делало что-либо незаконное или нарушающее условия предоставления услуг Faceboоk либо какой-либо закон США", — говорится в иске.

Минюст США в октябре выдвинул против гражданки РФ Елены Хусяйновой, работающей в ФАН, обвинения во вмешательстве в выборы в США в 2018 году. Против нее выдвинуты обвинения в сговоре с целью "посеять смуту в политической системе США" за счет "распространения дезинформации" и "провоцирования споров" по широкому спектру резонансных вопросов. В частности, это касается контроля над продажей и ношением оружия и иммиграции. Процесс против россиянки инициирован в суде города Александрия в штате Виргиния. По данным обвинения, жительница Петербурга является главным бухгалтером в компании. При этом, сообщают в ведомстве, "обвинение не содержит данных о том, что Хусяйнова или сговор в целом оказал какой-либо эффект на результат выборов".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".